Studio Bagel de retour avec des émissions pour Mister V, Monsieur Poulpe et Kyan Khojandi

Le Studio Bagel a été créé en 2012 par Lorenzo Benedetti et Guillaume Lacroix. Le collectif d'humour était alors composé de 11 youtubeurs, comédiens et humoristes stars d'internet comme Jérome Niel, Monsieur Poulpe, Mister V, Natoo ou Kemar et était rapidement devenu l'une des chaînes YouTube les plus suivies de France.

Puis, en 2013, Canal+ rachetait 60% des parts du collectif afin de lancer des programmes courts devenus cultes comme Le Dézapping du Before, Les Tutos et Pendant ce temps, diffusés dans les émissions Le Grand Journal et Le Before, même si le collectif continuait en parallèle de poster des vidéos sur YouTube. Une collaboration fructueuse qui s'est progressivement érodée avant de totalement s'arrêter et de voir les talents partir ailleurs. A ce jour, leur chaîne regroupe tout de même encore 3,35 millions d'abonnés alors même que leur dernier sketch posté remonte au 28 octobre 2021.

Studio Bagel de retour sur Canal+

Une base solide sur laquelle le groupe Canal+ semble de nouveau prêt à s'appuyer. Selon Le Parisien, le Studio Bagel sera en effet prochainement de retour à l'antenne. L'annonce devrait même être faite ce vendredi 4 mars 2022 dans une bande annonce portée par Mister V, Pauline Clément, Laura Felpin et Bertrand Usclat.

Cette vidéo été tournée par Ludok, réalisateur emblématique du collectif, devrait rester dans l'esprit de la joyeuse bande. "On a longtemps été une chambre d'ado mal rangée. Maintenant, on rassemble les moyens, on les organise, en utilisant l'expérience et le bouillonnement créatif du collectif" a expliqué Lyes Boudechiche, directeur du Studio Bagel, au journal.