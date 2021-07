Star Wars Visions : le premier anime de Disney+ se dévoile dans une bande-annonce impressionnante

Star Wars à la sauce Anime

Il y a encore une quinzaine d'années, lire des mangas et regarder des anime, ce n'était clairement pas l'activité qui faisait de vous la personne la plus cool sur Terre. Aujourd'hui, le genre s'est heureusement démocratisé et tout le monde s'y met, à commencer par Netflix qui a lancé ses propres productions japonaises. Et forcément, les dirigeants de Disney+ ne pouvaient pas non plus passer à côté d'un tel engouement.

Le 22 septembre 2021, la plateforme mettra ainsi en ligne un projet très spécial intitulé Star Wars : Visions. Au programme ? Comme son titre l'indique, la célèbre licence imaginée par George Lucas verra son univers être à nouveau exploité à l'écran. Le twist ? Il s'agira d'une sélection de 7 épisodes anthologiques (différentes histoires, différents personnages) réalisés par de nombreux studios d'animation emblématiques au Japon comme Production I.G (Psycho-Pass, Kuroko's basket), Science SARU (Devilman Crybaby) ou encore Trigger (BNA : Brand New Animal, Kill la Kill).

7 histoires originales et créatives

Et comme on peut le découvrir dans une première bande-annonce (voir dans notre diaporama), ces différents projets promettent d'être à la fois uniques et magnifiques. Ainsi, on y retrouvera tous les codes de Star Wars avec notamment les retours de quelques personnages cultes, mais revisités à la sauce des anime classiques. Attendez-vous donc à des designs parfois kawaii, parfois sombres, des personnages furry ou humanoïdes, et bien évidemment, des décors somptueux prêts à nous faire voyager et des graphismes dépaysants qui réinventeront totalement un univers que l'on pensait pourtant connaître par coeur.

Du côté des histoires, là encore les fans d'anime seront gâtés avec des concepts parfois poétiques (histoire d'amour, voyage onirique), parfois simplement drôles (aventure d'un petit droïd tout mignon) et parfois plus épiques centrés sur des héros aux parcours initiatiques forts (affrontement de jumeaux coincés du côté obscur, expédition d'un Padawan et son maître).

Pour la première fois depuis longtemps, le monde de Star Wars va enfin s'aventurer sur des territoires osés et exploiter tout son potentiel à travers des idées nouvelles.