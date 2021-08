Sophia Bush ne veut plus parler de Chad Michael Murray, elle révèle pourquoi

Sophia Bush ne veut plus parler de Chad Michael Murray : voilà la raison

Alors qu'Hilarie Burton qui jouait Peyton dans Les Frères Scott, a récemment confié son pire souvenir de tournage de la série, c'est au tour de Sophia Bush d'évoquer la série culte. Celle qui incarnait Brooke Davis dans Les Frères Scott (One Tree Hill en VO) a avoué ne plus vouloir parler de Chad Michael Murray, qui interprétait Lucas Scott. Pour rappel, Brooke et Lucas étaient en couple à un moment donné dans le show. Et Sophia Bush et Chad Michael Murray étaient en couple dans la vraie vie. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2003 et se sont mariés en 2005. Leur mariage n'a duré que 5 mois avant de se séparer. Et depuis leur rupture et l'arrêt des Frères Scott, l'actrice ne voudrait plus parler de son ex-mari et ancien collègue de travail.

"Oh, je ne vais pas parler de lui" a ainsi lancé Sophia Bush dans le podcast Inside of You. Pour quelle raison ? "Je n'en ai pas le droit parce que j'ai essayé de me moquer d'être une enfant stupide et à chaque fois que je l'ai fait, on m'a fait croire que je parlais de quelqu'un que je ne connais même plus, qui est clairement un adulte" a-t-elle déclaré. Il faut dire que les stars des Frères Scott sont devenues adultes et ont bien changé depuis.