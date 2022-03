Son vrai visage saison 2 : la série Netflix avec Toni Collette pourrait finalement avoir une suite, la showrunner se confie

Une saison 2 pour Son vrai visage ? "Il y a certainement beaucoup plus à dire"

Alors qu'il y aura une saison 2 pour Squid Game ou encore une saison 2 pour Qui ment ?, des fans espèrent aussi une saison 2 pour Son vrai visage (Pieces of Her en VO). La série avec notamment Toni Collette et Bella Heathcote au casting est actuellement numéro 1 du top 10 Netflix. Le pitch ? Un acte de violence a des répercussions sur Andy Oliver et sa mère Laura, qui va découvrir des secrets sur sa famille...

La showrunner Charlotte Stoutt a révélé au Hollywood Reporter qu'au départ, Son vrai visage devait être une série limitée, mais qu'au final, une saison 2 serait possible. "Cela a commencé comme une série limitée, mais à un moment, décision a été prise d'opter pour une série classique. Je crois que c'était une décision de Netflix" a-t-elle expliqué en parlant de la possibilité d'une saison 2, "Car il y a certainement beaucoup plus à dire et j'ai délibérément commencé à construire l'histoire un peu plus, à l'élargir ! J'ai essayé de l'ouvrir pour qu'elle puisse avoir de quoi continuer, si elle trouvait un public...".

La série Netflix a juste commencé à "gratter la surface" des personnages

Selon l'acteur Jacob Scipio, qui joue Michael Vargas dans la série Netflix, il devrait effectivement y avoir une suite. Il pense qu'ils ont juste commencé à "gratter la surface" de certains des personnages comme expliqué à PopSugar, et qu'il y a encore beaucoup à gratter et à découvrir sur les personnages. "Vous ne voyez que le début de Mike Vargas. A la fin, il va à DC, et il est comme un chien avec un os. S'il sent une quelconque malversation, un acte répréhensible ou une sournoiserie, il va vouloir le découvrir. Vargas signifie en fait 'colline escarpée', et pour lui, c'est à peu près ce qu'a été sa vie. Il est soit dans une longue et dure ascension, soit en train de glisser vers le bas" a-t-il indiqué, "Et en tout cas, il n'y a aucun signe du sommet. Sa vie est un combat, alors il est prêt à se battre".