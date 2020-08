Katy Perry a le "Smile" dans son nouveau clip clownesque

Katy Perry a retrouvé le sourire

Cet été est celui de Katy Perry. En plus de son nouvel album "Smile" qui sortira le 28 août 2020, la star donnera bientôt naissance à son premier enfant. C'est dans son clip Never Worn White qu'elle avait révélé être enceinte d'Orlando Bloom. Et ce vendredi 14 août 2020, la chanteuse et future maman a posté son clip Smile, chanson titre de son prochain opus.

Dans les paroles, Katy Perry explique qu'elle a retrouvé le "sourire". Car malgré la pandémie de Covid-19 et les hauts et les bas de la vie, elle se dit "reconnaissante" d'être désormais heureuse en amour et d'attendre un bébé. Pour elle, ça a été "un long chemin difficile", "chaque larme a été une leçon" et "le rejet peut être la protection de Dieu". "Yeah, I'm thankful / Scratch that, baby, I'm grateful / Gotta say it's really been a while / But now I got back that smile (Smile)" clame-t-elle dans cette vidéo où elle affiche une fois de plus son baby bump.

Métamorphosée en clown, elle fait un clin d'oeil à son bébé

Celle qui s'était réconciliée avec Taylor Swift dans le clip de You Need To Calm Down en 2019 se montre cette fois-ci transformée en clown, avec des perruques colorées (rose, blond platine) et du maquillage flashy (fards à paupières rose, bleu...). Prenant une manette de jeu vidéo dans les mains, Katy Perry choisit un avatar "clown triste" dans le jeu. Une partie du clip est donc animée !

Au fur et à mesure de la partie, Katy Perry réussit tous les défis du jeu appelés "Honte", "Engourdissement" et "Solitude". Une façon de prouver que les obstacles de la vie, on peut les surmonter. Elle gagne finalement la partie contre le "super boss" en s'envoyant une tarte à la figure, ce qui le fait rire et donc lâcher son avatar dans le jeu. Une petite fille apparaît alors dans ses bras, comme pour symboliser son enfant (et donc sa fille) à naître. Un clip drôle, positif et poétique, que l'artiste avait teasé sur les réseaux sociaux.