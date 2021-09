Skins : Kathryn Prescott (Emily) victime d'un terrible accident, elle a frôlé la paralysie

Kathryn Prescott victime d'un terrible accident

Le monde des séries, et plus particulièrement celui de Skins, vient de trembler. Ce jeudi 9 septembre 2021, la comédienne Megan Prescott a en effet profité de son compte Instagram pour annoncer une terrible nouvelle : sa soeur Kathryn Prescott - l'interprète d'Emily Fitch dans les saisons 3 et 4 de la fiction anglaise, a été victime d'un tragique accident.

"Je viens de recevoir le coup de téléphone le plus terrifiant de ma vie. Mon soeur jumelle a été percutée par un camion malaxeur (à ciment) alors qu'elle traversait la route à New York le 7 septembre", a-t-elle ainsi annoncé, avant de préciser avec soulagement, "Elle est incroyablement chanceuse d'être encore en vie".

L'actrice miraculée mais grandement blessée

Et pour cause, à en croire Megan Prescott, cet accident aurait pu prendre une tournure des plus dramatiques, "Après avoir subi une opération chirurgicale complexe, la liste des blessures de Kathryn comporte notamment : un bassin fracturé en deux, tout comme ses deux jambes, son pied gauche et sa main gauche."

Heureusement, Kathryn Prescott - que l'on a récemment pu découvrir dans les séries 24 heures chrono - Legacy, The Son ou encore Tell Me a Story, devrait finalement réussir à se remettre de cet accident avec le temps. Alors qu'elle a "échappé de peu à la paralysie", Megan a assuré que "les médecins sont désormais confiants dans le fait qu'elle arrivera à se remettre totalement sur pied".