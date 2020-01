Skechers x Sailor Moon : des sneakers aux couleurs des héroïnes du manga culte des nineties

On retrouve ainsi la paire de l'icône Sailor Moon (qui est pour rappel la forme guerrière de Princess Serenity, réincarnée dans la peau de la collégienne Usagi Tsukino) avec des teintes bleu et rose rappelant son costume. Les sneakers basées sur Sailor Mercure son quant à elles bleu et blanche, celles de Sailor Mars sont rouge et bleu, les modèles de Sailor Jupiter sont rose et vert et enfin les baskets de Sailor Vénus sont jaune et bleu. Toutes les couleurs de sneakers correspondent donc aux tenues des guerrières venues du royaume Silver Millenium (sur la Lune).

Sailor Moon forever

La hype autour de Sailor Moon semble donc toujours faire effet, même plus de 20 ans après sa création. Avant cette collab avec Skechers, le personnage légendaire de nos années maternelle, école primaire, collège ou lycée suivant votre âge, s'était retrouvée sur une ligne de tee-shirts Uniqlo en 2019. Deux ans avant, c'est la russe Evgenia Medvedeva qui avait fait une chorégraphie de patinage artistique reprenant les gestes de la guerrière céleste lors du Tokyo World Trophy de 2017. Et Sailor Moon devrait aussi avoir droit à un film d'animation en 2020. Bref, celle dont le pouvoir spécial est le Cristal d'Argent est toujours aussi trendy !