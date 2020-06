Shy'm réagit au Black Lives Matter : "c'est "douloureux" de le voir "scandé partout"

Shy'm réagit au Black Lives Matter sur Instagram : "C'est si étrange, douloureux et même avilissant de voir ce Black Lives Matter scandé de partout"

Avec la mort de George Floyd aux Etats-Unis et la nouvelle expertise dans l'affaire Adama Traoré en France, le mouvement Black Lives Matter prend de l'ampleur. Mais Shy'm ne comprend pas qu'il puisse exister en 2020. Pour la star de la chanson, c'est même "douloureux" et "avilissant" de le voir "scandé" dans les rues et sur les réseaux.