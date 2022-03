Shonda Rhimes : après La Chronique des Bridgerton et Inventing Anna... bientôt une nouvelle série Netflix

Cette nouvelle série de Shonda Rhimes serait composée de 8 épisodes et devrait sortir sur Netflix en 2023. Paul William Davies (Scandal, Betrayal, For the People) devrait être le showrunner. En revanche, le média américain ne sait rien côté casting pour le moment.

Une série entre Scandal et Murder

De quoi parlera The Residence ? L'action prend place à la Maison-Blanche, à Washington DC, là où vit et bosse le président des Etats-Unis, et qui rappelle donc Scandal. Et ce serait une sorte de "whodunit loufoque" d'après The Hollywood Reporter, qui suit une histoire de meurtre, avec une enquête policière, qui fait donc penser à Murder.

Voilà le pitch : "A l'étage, au rez-de-chaussée et dans les coulisses de la Maison-Blanche, parmi le personnel éclectique du manoir le plus célèbre du monde", "un cadavre, un détective excentrique et un dîner d'État désastreux", le tout dans 132 pièces, où travaillent 157 suspects potentiels.

Et comme Shonda Rhimes n'aime pas s'ennuyer, elle préparerait un nouveau spin-off de Grey's Anatomy et travaillerait aussi sur une série d'anthologie appelée Notes on Love.