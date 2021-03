Sherlock saison 5 : une suite sous forme de film ? Benedict Cumberbatch se confie sur la série

Plus de 4 ans après la diffusion du dernier épisode de la saison 4, Sherlock - la célèbre série britannique signée Steven Moffat et Mark Gatiss, n'a toujours pas fait son retour à l'écran. Faut-il alors en déduire que la série est terminée mais que sa conclusion n'a simplement jamais été officialisée ? A priori, la réponse est... non.

Une suite pour Sherlock ?

Interrogé au sujet d'une potentielle saison 5 par Collider, Benedict Cumberbatch - l'interprète du détective, n'a pas fermé la porte à une suite dans le futur, "Je suis probablement la pire personne à qui on peut demander ça, parce que je ne dis jamais 'jamais'". Toutefois, il l'a aussitôt précisé, "Je ne sais pas [si de nouveaux épisodes sont prévus]" et surtout, un tel retour ne pourrait clairement pas se faire dans l'immédiat.

"Je suis également la pire personne à qui poser cette question parce que mon agenda est vraiment, vraiment rempli en ce moment" a-t-il effectivement déclaré, avant d'ajouter, "Tout comme celui de Martin Freeman [Watson] et ceux des autres personnes importantes impliquées dans la série". Vous l'aurez donc compris, même si quatre années se sont déjà écoulées, le timing n'est toujours pas bon.

Nouveau format pour la série ?

Malgré tout, Benedict Cumberbatch a tenu à le préciser, il reste attaché à cet univers. Aussi, il n'arrive pas encore à s'imaginer lui dire au revoir, "Peut-être qu'un jour ça se fera, si le script est bon." Il l'a même précisé, il n'est pas contre l'idée de faire évoluer son format si cela peut permettre à tout le monde de se retrouver, "Quand je dis 'le script', ça pourrait très bien être celui d'un film plutôt que d'une saison. Qui sait ? Mais pour l'instant, il n'y a rien".

D'ici là, c'est dans le film Doctor Strange 2, attendu en 2022 au cinéma, que l'on pourra bientôt retrouver l'acteur.