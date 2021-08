Sherlock en deuil : l'actrice Una Stubbs (Mrs Hudson) est décédée

Une carrière riche, un rôle culte

Si le nom de la comédienne ne vous dit peut-être rien, son visage devrait à l'inverse vous ramener de nombreux souvenirs. Et pour cause, ces dernières années Una Stubbs était connue pour son génial rôle dans la série anglaise Sherlock portée par Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Depuis 2010, elle y incarnait Mrs. Hudson, la logeuse aussi douce que piquante du détective privée. Un personnage à part et important, qu'il sera difficile de remplacer en cas de suite pour la fiction.

Néanmoins, sa carrière n'a pas attendu l'oeuvre de Steven Moffat pour résonner. Au contraire, c'est en 1966 qu'elle s'est fait connaître du grand public grâce à la série culte Till Death Us Do Part qui a duré 7 saisons, tandis que l'on a ensuite pu profiter de son talent dans des projets comme Amandine Malabul, EastEnders ou encore Miss Marple et Call the Midwife.