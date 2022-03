Shera Kerienski maman : la star de YouTube annonce la naissance de son premier enfant

Après avoir révélé sa grossesse en novembre 2021, Shera Kerienski - célèbre vidéaste sur YouTube, vient cette fois-ci d'annoncer une grande nouvelle : elle est devenue maman pour la toute première fois cet hiver. Ce mardi 15 mars 2022, la jeune femme de 28 ans a en effet profité de son compte Instagram pour officialiser l'arrivée de son enfant.

Shera maman d'un petit garçon

"Dans notre premier mois en tant que parents. Eh oui ! Notre petit garçon a pointé le bout de son nez il y a un mois (Oui c'est un petit Verseau)", a-t-elle dans un premier temps déclaré, avant d'ajouter plus loin, "Nous avons pris le temps de prendre nos marques tous les 4 (avec Popeye aussi, [leur chien, ndlr]) avant de vous l'annoncer. Merci pour l'amour".

Pour l'heure, Shera et son compagnon Raphaël (Raphma sur YouTube) ont préféré préserver un maximum de mystère autour de cet événement. De fait, on ne connait ni le prénom, ni la date de naissance du bébé (on peut néanmoins l'estimer aux alentours du 15 février 2022), et le couple n'a pas souhaité dévoiler le visage du nouveau né.

En revanche, l'ex-chroniqueuse de TPMP n'a pas hésité à accompagner son post de quelques photos prises ces derniers jours qui marquent son entrée et celle de Raphaël dans cette nouvelle vie de jeunes parents. Et vous pouvez le découvrir ci-dessous, c'est aussi mignon qu'amusant.