Shanna Kress se confie sur sa dépression : "C'est invivable, j'en souffre"

Shanna Kress parle de sa dépression, de ses envies de mourir et de mutilation

Sur YouTube, Shanna Kress a posté une nouvelle vidéo baptisée "De la dépression au bonheur". Celle qui était dans La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX a révélé souffrir de dépression depuis quelques années. "C'est invivable, j'en souffre" a expliqué la candidate de télé-réalité désormais en couple avec Jonathan Matijas. "Je fais un combat contre moi-même tous les jours" a-t-elle expliqué, "je suis une personne qui est dépressive, je fais des grosses crises d'angoisse et je suis souvent en dépression facilement".

Dans ces instants là, Shanna Kress a précisé : "Les émotions prennent le dessus, je n'arrive pas à me contrôler", "je vais me mettre dans le noir, je vais boire de l'alcool et je vais me mutiler". Et "ça m'est arrivée à plusieurs reprises dans ma vie" a-t-elle avoué, précisant que se mutiler, se "taillader la peau" est un moyen d'essayer d'enlever sa souffrance. Elle qui avait raconté pourquoi elle ne citait pas son ex Thibault Garcia dans son livre a ajouté que dans ces moments sombres : "J'ai envie de mourir", "j'espère ne pas me réveiller".

"Beaucoup de relations que j'ai eu m'ont détruite"

Du coup, Shanna Kress a pris une "décision radicale" : "arrêter certaines choses dans ma vie". "Je veux plus vivre ça" a-t-elle déclaré, donc "j'arrête de boire de l'alcool, j'évite de sortir, j'évite de rencontrer des hommes". A propos des hommes qu'elle a rencontré dans le passé, la candidate a indiqué que "la jalousie se met au milieu", "j'ai peur qu'on me laisse, qu'on m'abandonne, qu'on me frappe". Si elle a réagi de cette façon avec ses ex petits amis, c'est parce qu'il lui ai "arrivée des choses dans sa vie". "Beaucoup de relations que j'ai eu m'ont détruite" a-t-elle précisé.

Mais depuis qu'elle a pris de bonnes résolutions, a suivi une thérapie et tente d'être heureuse, Shanna a réussi à se sentir mieux.