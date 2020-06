Shanna Kress remet en place un internaute : "je suis la première à défendre la cause animale"

Shanna Kress réplique aux commentaires

Alors que le mariage de Shanna Kress avec Thibault Garcia dans Les Anges de la télé-réalité a récemment été rediffusé sur NRJ12, au point de faire réagir Jessica Thivenin, pas très contente de voir son mari actuel avec son ex, l'ancienne star des Marseillais se retrouve au coeur d'un début de polémique. Sur son compte Instagram, la candidate de télé-réalité a posté une série de vidéos et de photos la montrant en bikini et tenant un chat à bout de bras.

L'influenceuse qui a sorti son livre N'aie pas peur (qui parle notamment de sa tentative de suicide) en janvier 2020 a ainsi reproduit une scène culte du Roi Lion, le célèbre film d'animation Disney. Sauf qu'en portant l'animal de compagnie de cette façon, alors qu'il miaulait, visiblement pas super joyeux, pour refaire la séquence du dessin-animé, elle a été accusée de... maltraitance animale par quelques internautes.