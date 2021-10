Sex Education : la saison 4 sera-t-elle la dernière ? La créatrice dément et donne des infos

S'il faut parfois patienter des semaines - voire des mois - avant d'être fixés sur le sort de certaines séries de Netflix, la plateforme sait aussi prendre des décisions rapides. Comme avec le renouvellement de Sex Education annoncé une semaine et un jour après la diffusion de la saison 3. On a déjà quelques théories sur la suite de la série et l'une d'elle concernait la fin du show. Des internautes sont en effet persuadés que la saison 4 sera la dernière, puisqu'elle marquera certainement la fin du lycée.

Non, la saison 4 de Sex Education ne sera (normalement) pas la dernière

Présente à Canneséries, la créatrice de Sex Education, Laurie Nunn, est revenue sur le succès mais a aussi évoqué la suite. Dans une interview donnée à Télé Loisirs, elle assure que la saison 4 de la série n'est pas considérée comme la dernière. "Je ne travaille définitivement pas comme s'il s'agissait de la dernière saison. Je pense que pour chacune des saisons jusqu'à présent, j'ai travaillé de la même manière : essayer d'y mettre toutes les idées que je peux avoir." confie-t-elle.

Une chose est sûre, comme avec la possible saison 3 de Validé, il faudra patienter pour voir la suite de Sex Education. "Je suis déjà bien avancée dans le processus d'écriture. J'ai déjà hâte de savoir comment le public réagira face à ces nouvelles intrigues. Malheureusement, ce ne sera pas avant un long moment." a confié Laurie Nunn. Traduction : la suite de Sex Education, ce n'est pas pour tout de suite.