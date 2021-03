Scènes de Ménages : quel couple de la série êtes-vous ? Faites le test

Quel couple de Scènes de Ménages êtes-vous ?

Fabien & Emma Vous vous aimez aussi fort que vous passez votre temps à vous chamailler pour rien. On dirait parfois deux ados qui se découvrent et se testent. Malgré tout, (même si vous savez que vous avez toujours raison et qu'il/elle a toujours tort), vous êtes toujours là l'un pour l'autre et vous embrassez ses défauts. C'est beau.

Raymond & Huguette Quand vous avez dit "Oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare" vous n'imaginiez pas qu'elle mettrait autant de temps à arriver. Alors oui, l'amour est toujours présent mais, pfiou, ça commence à faire long tout ça. Depuis le temps, vous connaissez par coeur le nombre de ses grains de beauté dans le dos et combien de temps exactement il lui faut pour faire pipi. Heureusement, les jeunes couples innocents sont là pour vous redonner le sourire : les pauvres ne savent pas dans quoi ils s'embarquent.

Liliane & José Votre couple ne fait pas assez rêver pour être au centre d'une comédie romantique, mais vous vous en fichez, vous aimez ce que vous avez : une petite maison, un jardin pour bronzer, un barbecue pour l'été et même une sexualité encore active. Simple mais efficace.

Camille & Philippe Personne ne sait vraiment ce que vous faites ensemble mais étrangement, ça semble fonctionner. Vous êtes la preuve vivante que les opposés peuvent réellement s'attirer et tant pis si ça fait parfois des étincelles. Et puis surtout, même si vous savez qu'il/elle est trop bien pour vous, il n'y a pas de problèmes de confiance entre vous. Au contraire, vous savez profiter de l'autre. Et ça c'est beau.

Leslie & Léo Ah l'amour... Pour vous, tout est beau et tout est rose. Vous avez même l'impression de faire mieux que tout le monde et que votre couple est l'évidence même. C'est normal, ce n'est que le début. Bientôt les premiers défauts apparaîtront en même temps que les rides et que les cheveux tomberont. Profitez-en pendant qu'il est encore temps, après ça risque d'être très long.

Un voisin vous dit "bonjour, comment ça va ?", quelle est votre réaction ?

C'est 21h, vous regardez quoi à la télé ?

Vos vacances de rêve ressemblent à quoi ?

Votre plat préféré, c'est :

Vous allez devenir parents d'un petit garçon, quel prénom choisissez-vous ?

Vous allez devenir parents d'une petite fille, quel prénom choisissez-vous ?

Pour quelle raison êtes-vous capables de vous embrouiller l'un et l'autre ?

Quels sont vos surnoms dans votre intimité ?

Quelle est pour vous la fréquence idéale de relations sexuelles dans un couple ?

Si vous deviez adopter un animal, ça serait quoi ?