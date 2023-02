Scènes de ménages : le vrai salaire de Gérard Hernandez dévoilé ? Le montant fait dérailler toute l'équipe de TPMP People

Matthieu Delormeau a présenté une nouvelle édition de TPMP People le samedi 11 février 2023 sur C8. En compagnie de son équipe de chroniqueurs, il a passé en revue l'actualité des stars de la semaine écoulée.

"L'aumône" de Gérard Hernandez...

Gérard Hernandez s'est invité au menu de TPMP People. Matthieu Delormeau a demandé à ses chroniqueurs de découvrir la personne qui a parlé d'une "aumône" pour évoquer son salaire. Comme PRBK vous le partageait, il s'agit de la star de Scènes de ménages. "Enfin une paye, moi j'appelle ça une aumône...", a lâché l'interprète de Raymond à Laurent Ruquier sur RTL.

Matthieu Delormeau a demandé à ses chroniqueurs si l'un d'entre eux connaissait le salaire de Gérard Hernandez. Déborah Tordjman a avancé que le comédien gagnait 8 000 euros par mois. C'est alors qu'un instant malaise s'est produit en plateau. La raison ? Jean-Michel Maire avait été chargé par l'animateur de TPMP People de dévoiler cette information...

Jean-Michel Maire se rate dans TPMP People

"Ah oui, 8 000 euros. C'est ça, 8 000 euros ? Attends, j'avais un trou...Oh je l'ai raté, je l'ai raté !", a lancé Jean-Michel Maire à Matthieu Delormeau. Ce dernier a alors tenu à justifier la déclaration de son chroniqueur. "Là, il faut que je dise la vérité parce que c'est un zapping. Hier, on prépare l'émission et je lui dis : 'On va parler de Gérard Hernandez", a-t-il expliqué.

"Je lui dis : 'Ce serait bien que tu donnes l'info toi et pas moi. Il touche 8 000 euros par mois pour faire ça et tu le diras'. Et là, ça donne Jean-Mi : 'Aucune idée !' Oh si Jean-Mi, quand même. Tu sais un petit peu, non ? 'Ah oui, 8 000", a ajouté Matthieu Delormeau. De quoi finir par provoquer une hilarité en plateau. Isabelle Morini-Bosc a tenu à prendre la défense de Gérard Hernandez. "C'est vraiment une blague, il l'a dit en boutade !", a-t-elle assuré.