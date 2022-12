Scènes de Ménages en deuil : une actrice emblématique de la série est morte, Frédéric Bouraly lui rend hommage

La petite famille de Scènes de Ménages est en deuil. On vient de l'apprendre, Andrée Damant - une figure emblématique de la shortcom d'M6, est malheureusement décédée ce mardi 6 décembre 2022 à l'âge de 93 ans. Et si son nom ne vous dit peut-être rien, son visage devrait à l'inverse vous rappeler de nombreux souvenirs.

Et pour cause, cela faisait des années que l'actrice apparaissait régulièrement à l'écran avec son personnage de Tata Odette auprès de Liliane (Valérie Karsenti) et de José (Frédéric Bouraly). Une héroïne appréciée des fans pour sa bienveillance naturelle et son côté "boring" qui frustrait régulièrement le maire le plus drôle de la série.

>> Scènes de ménages : la technique infaillible de Ryad Baxx (Jalil) et Claudia Mongumu (Louise) pour gérer les critiques <<