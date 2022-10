Scènes de ménages : la technique infaillible de Ryad Baxx (Jalil) et Claudia Mongumu (Louise) pour gérer les critiques

Depuis le lancement de Scènes de ménages en 2009, la short com a pas mal évolué. A l'origine, seuls trois couples étaient présents : Raymond et Huguette, José et Liliane et Cédric et Marion. Ce dernier duo a quitté la série en 2018 suite à la décision d'Audrey Lamy et de Loup-Denis Elion de se consacrer à d'autres projets. Entre temps, les téléspectateurs ont découvert Fabien et Emma, Philippe et Camille, Léo et Leslie et plus récemment Jalil et Louise.

Malheureusement, chaque arrivée d'un nouveau couple est souvent aussi accompagnée de nombreuses critiques de la part des téléspectateurs. Et quand il s'agit du dernier duo en date, les critiques ont été encore plus virulentes. Même Marion Game alias Huguette s'en est pris aux nouveaux, joués par Ryad Baxx et Claudia Mongumu. "Le nouveau couple nous pique notre boulot, je peux le dire... Nous tournons beaucoup moins (...) Le nouveau couple n'a aucun intérêt ils sont nuls ! Ce n'est pas à la hauteur de Scènes de ménages ! Ça ne va pas vers le haut ! Je le dis car voilà je n'en ai rien à foutre !" avait déclaré l'actrice qui a reçu une réponse de la part des deux acteurs. Mais justement, comment font-ils pour gérer les commentaires négatifs ?

"On se soutient beaucoup"

Dans notre interro surprise réalisée en juin dernier au Festival de télévision de Monte Carlo, Ryad Baxx et Claudia Mongumu ont testé leurs connaissances l'un sur l'autre. Et à notre question "Comment il/elle gère les critiques", les deux acteurs ont été clairs : ils ne regardent pas les messages sur les réseaux. "Claudia ne va pas sur les réseaux" a expliqué Ryad Baxx, ajoutant que l'actrice a une "énorme confiance en elle". Autre gros atout du duo : ils parlent régulièrement des messages négatifs. "On parle beaucoup ensemble, on se soutient beaucoup parce qu'on vit à peu près les mêmes choses. On est ensemble dans tout ça" confie l'interprète de Louise.

