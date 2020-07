Sarah Grey (The Order) : qui est l'actrice qui joue Alyssa Drake ?

Le talent de Sarah Grey ? La chanson

Comme de nombreux acteurs et actrices, Sarah Grey chante aussi. Elle n'a pas une aussi grosse carrière dans la musique qu'Ariana Grande, Selena Gomez ou encore Childish Gambino, mais ça n'a pas l'air de la déranger puisqu'elle poste tranquillement ses démonstrations vocales, accompagnées de sa guitare, sur Instagram.

L'actrice a d'ailleurs récemment enregistré une reprise de If the world was ending de Julia Michaels et I Love You de Billie Eillish : "la musique est ma thérapie et chanter, mon moyen d'exprimer mes émotions", a-t-elle confié à JustJared.