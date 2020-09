Sarah Fraisou et Ahmed cambriolés, furieux, ils menacent l'auteur du vol : "on va te retrouver"

Être actif sur les réseaux sociaux et y partager sa vie n'a pas que des bons côtés. Benjamin Samat en a fait les frais fin août, alors que la villa qu'il avait loué avec son meilleur ami, Nicolas Ferrero, pour leurs vacances à Ibiza, a été cambriolé. Parfois, il n'y a pas besoin de partir aussi loin pour connaître ce genre de mésaventure. Sarah Fraisou s'est fait cambrioler ce mardi 8 septembre 2020, alors qu'elle s'était absentée juste quelques dizaines de minutes pour aller fumer une chicha. "Je suis en rage. Je suis sortie fumer une petite chicha et en moins de 30 minutes, on m'a rasé mon appart.", a-t-elle confié sur Snapchat.

Sarah Fraisou et Ahmed cambriolés

Heureusement pour son mari Ahmed et elle, les caméras de surveillance ont tout filmé : "Mais c'est con parce qu'il y a des caméras, et ces personnes ont baissé les caméras, mais en regardant les caméras en pleine tête." Très remontée, elle s'adresse alors aux cambrioleurs : "Frérot, la tête de ma mère on a ta gueule. Vaut mieux que tout ressorte parce qu'on va te retrouver. [...] Par rapport à mon premier cambriolage, je suis un peu plus sereine parce que j'ai la gueule des gens. Tu t'es fait prendre en photo dans la chambre, dans le salon, on peut pas être aussi gogole que ça. T'as cru qu'avoir mis un masque du covid, ça changeait quelque chose ? Va apprendre à cambrioler." Pour rappel, la candidate de télé-réalité s'était déjà fait cambrioler en janvier 2018, alors qu'elle était en vacances en Thaïlande avec son ex-fiancé, Sofiane.

"On va te retrouver"

Mais s'ils se sont fait voler principalement des montres, qui étaient assurées, ce n'est pas pour ça qu'elle est en colère : "Le pire dans un cambriolage, c'est pas le fait de s'être fait voler du matériel, c'est de se sentir violé chez soi. Quelqu'un est rentré chez vous, a piétiné votre canapé, a pris son temps. C'est ça le plus choquant." De son côté, Ahmed est persuadé qu'ils vont retrouver le coupable : "ça va aller très vite".