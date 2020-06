Sandro (Koh Lanta) papa, Denis Brogniart le félicite et fait une confidence intime

La famille Koh Lanta s'agrandit ! Alors que Teheiura est devenu papa pour la quatrième fois le 17 mai dernier et que Naoil s'apprête à devenir maman d'un petit garçon, c'est un ancien candidat qui est devenu papa : Sandro.

Candidat de Koh Lanta Cambodge en 2017, il a annoncé la naissance de sa fille ce mercredi 3 juin 2020, révélant par la même occasion son joli prénom : "Merci la vie... La plus belle des aventures qui commence pour nous ! Après un long confinement, Baby Rafaella a décidé de pointer le bout de son nez et elle est en pleine forme. Merci à ma @juliedemeunier, mon Kinder Surprise! #ànous3 #rafaella #baby", écrit-il sur Instagram, en légende d'une photo de lui, sa compagne Julie et leur petite fille. Souvenez-vous, le beau gosse a rencontré Julie sur les réseaux sociaux juste avant de s'envoler pour le Cambodge. C'est aujourd'hui une autre aventure qui commence donc pour ce jeune papa !

Denis Brogniart félicite Sandro et se confie

De nombreux aventuriers de Koh Lanta, de toutes saisons confondues, ont adressé leurs félicitations aux couples. Parmi eux, Candice Boisson, Bastien Munez, Frédéric,Yves, Nicolass, Freddy et même Ahmad, candidat vivement critiqué de cette dernière saison. Denis Brogniart a lui aussi souhaité la bienvenue à la petite Rafaella, faisant une confidence sur sa vie privée : "Félicitations Sandro et surtout à la maman ! Rafaella était le prénom d'une de mes 1ères fiancées ! Bises".