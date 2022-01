Sam Page (L'emprise du vice) : avec qui est-il en couple ?

Deux jours après son arrivée sur Netflix, L'emprise du vice est déjà numéro 1 du top 10 des programmes les plus vus en France et dans le monde entier. Le long-métrage raconte l'histoire de Grace Miller (Alyssa Milano), autrice de polars qui va tenter de découvrir qui a tuer sa soeur. Dans son enquête, elle croise Ed, un policier et voisin de sa soeur. C'est Sam Page qui incarne ce personnage.

Sam Page, un habitué des séries

Si, en regardant le film, vous avez eu l'impression d'avoir déjà vu Sam Page quelque part, c'est tout à fait normal. L'acteur a débuté sa carrière à la fin des années 90 et a joué dans de nombreuses séries. Sur son CV, on peut par exemple retrouver 7 à la maison, Mad Men, Desperate Housewives (dans le rôle de Sam, le fils caché de Rex dans la saison 6), Gossip Girl (il jouait Colin qui est sorti avec Serena dans la saison 4), Switched at Birth, House of Cards et plus récemment The Bold Type où il jouait Ricard Hunter.