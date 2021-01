Ronisia en interview : "Ça ne me dérange pas d'être comparée à Aya Nakamura et Wejdene"

Vous suivez Ronisia depuis le début et vous souhaitez en savoir plus sur elle ? Eh bien, vous êtes au bon endroit puisque PRBK a rencontré la chanteuse pour une interview sur sa carrière, son nouveau single Doucement, sa passion pour la musique ou encore le succès de son morceau Atterrissage (30 millions de vues sur YouTube). Un succès auquel Ronisia ne s'attendait pas vraiment : "Le clip n'a pas pris tout de suite. Il a commencé à prendre autant deux mois après sa sortie. J'étais choquée. 2 mois après, tu t'y attends plus. C'était la surprise", nous a-t-elle confié.

"Je ne me voyais pas forcément faire de la musique"

Elle est d'autant plus surprise car elle n'avait pas prévu de percer dans la musique au départ : "J'ai vraiment commencé à me voir faire de la musique il y a deux ans. Après, je chante depuis que je suis toute petite, mais je ne me voyais pas forcément faire de la musique (...) Je me voyais dans le social. J'avais commencé une formation d'éducatrice spécialisée. De base, je suis une fille assez timide. Je me suis dit qu'être timide et être artiste ne vont pas ensemble."

Ronisia a finalement réussi à se lancer grâce aux encouragements de son entourage et sa famille. "Pour l'instant, c'est une bonne expérience et je kiffe, je ne regrette pas du tout", nous a avoué l'artiste avant de nous dévoiler ses modèles étant petite : Beyoncé, Nicki Minaj et Rihanna.

"Ce sont des bons exemples de réussite"

Au vu de son style RnB et urbain et de ses paroles en mode love, l'interprète de Plus de peine et Désolée est déjà comparée à Aya Nakamura et Wejdene. Que pense-t-elle de ces comparaisons ? Voici ce que Ronisia nous a répondu : "Ça ne me dérange pas. Après, c'est normal. Ce sont des bons exemples de réussite, ça fait plaisir. Elles sont à un certain stade. Ça te motive, tu as envie d'être pareil." Son interview est à retrouver en intégralité dans notre diaporama !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.