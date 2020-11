Rohff et Gims s'unissent pour attaquer Booba après une nouvelle rumeur sur Demdem

Les deux rappeurs clashent violemment Booba

Visiblement très énervés par B2O, les deux rappeurs se sont ensuite unis pour clasher à leur tour celui que le rappeur du 94 surnomme Erk'Elie, en référence à R. Kelly, accusé d'avoir eu des relations forcées avec des mineurs. Et pour cause, Booba est lui au coeur de rumeurs de relation avec un certaine Inès de 16 ans en 2015 . Ca ne s'est pas arrêté là, la guerre a continué via de nombreux posts sur les réseaux sociaux...