Rofrane Bambara (Familles nombreuses), l'autisme de son fils confirmé : "on prend le temps de se relever"

Découverte dans l'émission Familles nombreuses - la vie en XXL (TF1), c'est désormais sur les réseaux sociaux que la tribu Bambara partage son quotidien à la suite de son départ en mai dernier. Et ce vendredi 10 juin 2022, le couple - qui ne cache jamais rien à ses abonnés, a révélé qu'il faisait aujourd'hui face à un important défi.

La famille Bambara face à l'autisme

Conscients que leur fils Keïry-Dine était quelque peu différent, Rofrane et Nasser Bambara ont récemment emmené leur enfant voir un spécialiste. Et sans grande surprise, celui-ci leur a livré un verdict aussi important que fort.

"Vous l'avez compris, on le savait mais on a eu la restitution du diagnostic de Keïry. Il confirme bien tout ce qu'on disait, toute la prise en charge qu'on a mise en place. C'était bien ça, donc autisme", a révélé la mère de famille dans une story Instagram. Un soulagement pour Rofrane qui a enfin pu mettre un mot officiel sur le trouble qui touche son fils, mais également une étape difficile à vivre, "Derniers jours un peu compliqués mais ça va passer, on va rebondir."

Une nouvelle vie qui commence

La jeune maman l'a en effet révélé, ce verdict n'a rien d'anodin et ouvre au contraire la porte à énormément de changements dans la vie de tout le monde. Si Keïry-Dine pouvait déjà compter sur des séances d'orthophonie, il va désormais falloir passer à la vitesse supérieure pour l'aider, "Il faut beaucoup plus d'accompagnement. On nous a aussi parlé d'ergothérapie, de psychomot'. (...) Il y a plein de choses qui viennent s'ajouter au suivi".

Une situation logique et inévitable pour permettre à son fils d'avoir la meilleure des vies, mais une réalité lourde à digérer avec tout ce qu'elle amène, "Ca fait quand même beaucoup. On a eu pas mal d'informations. Heureusement, ici il y a un centre de documentation où on peut emprunter des livres ou documents. Ils sont vraiment dans l'accompagnement. Donc on a accès à beaucoup d'informations et ça c'est cool parce que c'est l'inconnu."