Rihanna, Justin Bieber, Beyoncé... quand les stars internationales font le show aux NRJ Music Awards

Rihanna, Justin Bieber, Beyoncé... quand les stars font le show aux NRJ Music Awards

Les NRJ Music Awards 2020 se produiront peut-être sans public, la faute au Covid-19, mais cela n'empêchera pas les stars internationales comme Dua Lipa, Sia ou Black Eyed Peas de faire le show sur scène. Car oui, cela fait plus de 20 ans maintenant que les meilleurs chanteurs et meilleures chanteuses de la planète comme Beyoncé, Justin Bieber, Rihanna ou Taylor Swift débarquent sur scène afin de nous en mettre plein les yeux.

Beyoncé - Award d'honneur (2010)

Coldplay - Now My Feet Won't Touch The Ground (2009)

Ed Sheeran - Photograph (2015)

Britney Spears - Toxic (2004)

One Direction - Story of my life (2015)

Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together (2013)

Adele - Prix d'honneur (2015)

Justin Bieber - What Do You Mean (2015)

Bruno Mars - 24k Magic (2016)

Shakira qui joue à l'animatrice en 2006

Black Eyed Peas - Meet me halfway (2010)