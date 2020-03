Rick & Morty saison 4 : la série enfin de retour ? Premier teaser intrigant

Le printemps arrive, les nouveaux épisodes de Rick & Morty aussi ? Et pourquoi pas... Tandis que les fans en ont marre d'attendre la suite de la série (seuls 5 épisodes comptant pour la saison 4 ont été diffusés entre novembre et décembre 2019), Adult Swim vient de teaser le grand retour de la série animée.

Plongée dans le jeu vidéo pour Rick & Morty ?

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, c'est une vidéo très courte (15 secondes) qui a été postée. Et si celle-ci n'annonce aucune date de retour, elle semble déjà sous-entendre le thème d'un des futurs épisodes à venir. Entre le titre "Rick's game" et les références aux jeux vidéo ("Stage 01", "Game Over", écriture pixel...), on peut clairement s'attendre à une intrigue plongée dans le monde vidéoludique. Pourquoi ? Comment ? C'est le grand mystère.

On ne sait pas non plus si ces nouveaux graphismes plutôt stylés (un petit côté BD) seront également préservés pour l'épisode en question, mais on peut néanmoins espérer un Rick plus barge et incontrôlable que jamais, en témoigne le dernier tableau de la vidéo. Vivement.