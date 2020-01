Rick & Morty de retour dans une pub délirante pour Pringles (en attendant la suite de la saison 4)

La série Rick & Morty a beau jouer à l'impertinente, la rebelle et dénoncer à tout va dans ses épisodes, quand il faut mettre du beurre dans les épinards (expression terriblement moche au passage), elle rentre très rapidement dans le rang et fait absolument comme tout le monde.

Rick & Morty font de la pub

La preuve, tandis que les fans attendent avec impatience la suite de la saison 4, l'équipe créative a préféré faire un petit détour sur son planning afin de produire une publicité pour Pringles - la célèbre marque de gâteaux apéro, à destination du Super Bowl, plus grand événement sportif de l'année aux USA.

De quoi faire de Rick et Morty deux gros vendus qui ne valent pas mieux que n'importe quelle autre espèce de la galaxie ? Oui... et non. Après tout, le spot publicitaire déjà dévoilé est particulièrement drôle et se savoure comme un petit bonus en attendant les nouveaux épisodes (voir dans notre diaporama), et surtout, ce partenariat pourrait donner naissance à un truc encore plus stylé. Oui, il se murmure déjà que Pringles serait en train de préparer une version de ses chips au goût... Pickle Rick. On en bave déjà !