QUIZ - Sauras-tu reconnaître quels enfants stars se cachent derrière ces photos récentes ?

Devenus des stars quand ils étaient petits, certains jeunes acteurs ont ensuite décidé de tout quitter. PRBK t'avait d'ailleurs déjà parlé des reconversions les plus surprenantes des ex enfants stars. Mais s'ils ont décidé de s'éloigner des plateaux, certains continuent à alimenter leurs comptes Instagram pour donner de leurs nouvelles. Et ça peut faire un choc quand on les revoit, des années après leurs rôles cultes.

Du coup, on t'a préparé un test spécial sur les enfants acteurs devenus grands. A partir d'une photo, sauras-tu retrouver dans quelle série ils ont joué ? Les plus observateurs réussiront à avoir 8/8 !

Sauras-tu reconnaître ces enfants acteurs devenus grands ? Le quiz