Les programmes de télé-réalité ont été nombreux cette année encore. Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9), Les Marseillais à Dubaï, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6... Des aventures avec des clashs, mais aussi des couples. Sauras-tu dire quels candidat(e)s de télé-réalité sont toujours en couple ? Fais notre quiz !

QUIZ Les Princes, Les Marseillais... Ces candidat(e)s de télé-réalité sont-ils toujours en couple ? Paga et Giuseppa sont-ils toujours en couple ? Illan et Isabeau sont-ils toujours en couple ? Ali et Alia sont-ils toujours en couple ? Bastos et Vivi sont-ils toujours en couple ? Shanna et Jonathan sont-ils toujours en couple ? Mujdat et Feliccia sont-ils toujours en couple ? Nikola et Laura sont-ils toujours en couple ? Nehuda et Ricardo sont-ils toujours en couple ? Raphaël et Tiffany sont-ils toujours en couple ? Benji et Maddy sont-ils toujours en couple ? Non, t'es pas du tout au courant des couples de télé-réalité encore ensemble ou séparés. Tu as suivi des émissions et/ou les candidat(e)s sur les réseaux, mais tu n'es pas calé(e) sur tous les couples de télé-réalité. Tu as vraiment suivi les émissions et les réseaux, t'es au courant des couples de télé-réalité qui sont toujours ensemble ou séparés.