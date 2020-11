PS5 : la nouvelle console de Sony sera vendue en ligne uniquement pour son lancement

"Aucune console ne sera disponible à la vente en magasin", et ce "pour assurer la sécurité de nos joueurs, revendeurs et employés pendant le Covid-19" est-il précisé. En même temps, il fallait s'y attendre. La PlayStation 5 et sa manette DualSense seront disponibles à partir du 19 novembre 2020, et donc nous serons encore dans la période de reconfinement. Même si certaines enseignes comme la Fnac sont ouvertes, la multinationale préfère jouer la sécurité pour les employés et pour les joueurs.

PlayStation demande de "pas camper ou faire la queue" devant les magasins

Du coup, Sony espère que les gamers ont bien compris l'info et ne se pointeront pas devant les magasins : "Nous vous prions donc de ne pas camper ou faire la queue devant votre magasin habituel dans l'espoir d'acheter une PS5 le jour de la sortie. Soyez prudents, restez chez vous et commandez en ligne".

Et pour celles et ceux qui avaient précommandé la PS5, ça se passe comment ? "Les joueurs qui souhaitent récupérer leur précommande dans leur magasin ne devraient pas rencontrer de difficulté au moment convenu" est-il indiqué, "dans le respect des protocoles de sécurité".