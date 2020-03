Pornhub se lance dans les docus (non porno) et célèbre la communauté lesbienne afro-américaine de LA

Si, depuis 2007, Pornhub a fait des vidéos pornographiques sa spécialité, le site web a décidé de prendre un tout autre tournant plus engagé ces derniers mois. En août dernier, le célèbre site de vidéos pornographiques s'est engagé contre la pollution des océans via une campagne de sensibilisation intitulée "Dirtiest Porn Ever" ("Le porno le plus sale").

Pornhub sort son premier documentaire non pornographique

Ce mercredi 4 mars, Pornhub a dévoilé son tout premier documentaire non pornographique : Shakedown, voulant célébrer la communauté afro-américaine. Celui-ci s'intéresse en effet à un club de strip-tease lesbien, détenu et géré par des Afro-Américaines et situé à Los Angeles. Réalisé par Leilah Weinraub, ce long-métrage rassemble les images filmées par la cinéaste américaine pendant 15 ans, entre 2002 et 2017 et s'inspire de sa vie personnelle.

Un film engagé

"Il y a une bonne opportunité en ce moment de présenter des films dans l'espace artistique, il y a plus d'ouverture à la diversité et au contenu, et une autre sorte de narration", a-t-elle confié à Variety. Quant à Pornhub, ce documentaire marque un "engagement général plus large de Pornhub à soutenir toutes les formes d'art. Nous voulons être considérés comme une plateforme que les artistes et les créateurs peuvent utiliser...". Il est disponible gratuitement tout le mois de mars sur Pornhub, puis sur la chaîne américaine Criterion Channel, avant de finir sur iTunes Store cet été.