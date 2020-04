PNL : le T-shirt tour-Eiffel "Au DD" des rappeurs prend cher sur les réseaux sociaux

Le T-shirt QLF en mode Au DD

En parallèle de leur carrière musicale, les deux frères Ademo et N.O.S ont créé leur propre marque de vêtements "Que La Famille", ou QLF. Et alors que leur collection n°1 a plu a pas mal de monde, mis à part les prix jugés trop chers, ce n'est pas vraiment le cas de leur nouvelle collection de vêtements dispo sur leur site quelafamille.com. PNL propose aujourd'hui trois survêt, déjà sold-out, et un T-shirt inspiré du clip de Au DD, tourné en haut de la tour-Eiffel.

Les internautes pas méga fans

Si l'idée est plutôt stylée, la plupart des internautes ne valident pas vraiment le motif un peu simple avec la tour-Eiffel sur fond bleu ciel avec des oiseaux avec écrit "Que la famille". Certains ne se sont pas gênés pour se moquer des rappeurs sur Twitter et d'autres sont allés encore plus loin en comparant le haut, vendu à 45 euros, à un... T-shirt dispo dans les boutiques de souvenirs pour les touristes : "PNL ils ont cru qu'on avait besoin d'1 t-shirt souvenir de paris ??", "mais west c'est la collection PNL là ? ou un souvenir de Paname", "Le t-shirt de PNL quelqu'un m'explique ??", "qui va oser porter ça ?" PNL, qui soutient les plus démunis avec une bonne action, n'a pas réagi aux remarques sur sa nouvelle capsule "Que la famille".