Plus belle la vie : Stéphane Henon (Boher) et Sacha Tarantovich (Irina) séparés ? Il s'affiche avec une jolie brune et choque les internautes

Plus belle la vie : Stéphane Henon (Boher) s'affiche avec une jolie brune et choque ses fans

Plus belle la vie va bientôt s'arrêter sur France 3 mais si Stéphane Henon fait parler en ce moment sur les réseaux, ce n'est pas à cause de Jean-Paul Boher. En vacances, l'acteur s'est affiché avec une jolie brune... alors qu'il n'a jamais officialisé sa rupture avec Sacha Tarantovich qui joue Irina dans le feuilleton. Une image qui a étonné et choqué certains internautes.