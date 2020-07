Plus belle la vie : Léa François (Barbara) prête à quitter la série pour être avec son bébé ?

Connue des téléspectateurs grâce à son personnage de Barbara dans Plus belle la vie, c'est un autre rôle qui fait le bonheur de Léa François depuis le 25 novembre 2019. La comédienne l'a récemment annoncé, c'est à cette date qu'elle est devenue maman pour la première fois avec l'arrivée d'une petite Louison dans sa vie.

Léa François se confie sur son double rôle d'actrice-maman

Néanmoins, que les fans de la fiction de France 3 se rassurent, l'actrice n'a aucunement l'intention d'en profiter pour quitter le Mistral. Tandis que Barbara se retrouve actuellement au centre d'une mystérieuse intrigue (également liée à un bébé, prénommé Léon), Léa François - qui a tout juste repris le tournage après son congé maternité, a confirmé au site officiel de la série qu'elle était prête à gérer ces deux rôles.

Malgré un éloignement de sa fille pas toujours simple à assumer au quotidien, "Je découvre un peu tout ça, je pourrais mieux vous en parler dans un ou deux mois, là c'est tout juste ma reprise, mais c'est sûr que c'est dur d'être séparée de ma fille", l'actrice le sait, elle se sent de taille à affronter ce défi, "Je me dis qu'il va falloir qu'on prenne le rythme, qu'on s'adapte à une nouvelle vie, à une nouvelle organisation. Mais on peut le faire, j'y crois en tout cas."

Des propos qui devraient soulager les fans, mais également les scénaristes. Au regard de l'histoire de Barbara aujourd'hui et de l'évolution de ses relations, notamment avec Nathan, nul doute qu'elle fait partie de l'avenir de la série.