Plus belle la vie en danger ? L'ambiance serait tendue en coulisses entre les acteurs et scénaristes

Des acteurs en colère

La fin de Plus belle la vie sur France 3 est-elle en approche ? C'est la question que l'on peut se poser à la découverte d'un article dédié à la série dans Public. Tandis que la fiction quotidienne s'apprête à effectuer son grand retour à la télévision après des semaines d'absence à la suite de l'épidémie de Covid-19 et que les épisodes inédits en question nous promettent une ambiance plus légère, l'ambiance en coulisses ne serait quant à elle pas au beau fixe...

A en croire un source proche de la production interrogée par le magazine, une partie des comédiens ne serait plus très motivée à l'idée de jouer dans la série, "Les acteurs sentent que la série s'essouffle et que personne ne fait rien pour redresser la barre. Ni la production, ni la chaîne. Ils sont nombreux à se plaindre mais ne sont pas écoutés. Ils vont droit dans le mur".

Les auteurs critiqués pour leurs histoires

Des propos inquiétants et qui interrogent. De quoi se plaindraient réellement les acteurs ? Premièrement, "d'une mauvaise rotation des personnages" avec une sur-utilisation de certains héros qui se retrouveraient constamment au centre des grosses intrigues, là où d'autres seraient régulièrement oubliés ou cantonnés à des sous-histoires. On se souvient d'ailleurs encore des récents coups de gueule de Rebecca Hampton (Céline) et Laurent Kérusoré (Thomas) à ce sujet.

Deuxièmement, bon nombre de personnes pointeraient du doigt les qualités des nouvelles équipes créatives. "La nouvelle productrice [Géralide Gendre, ndlr] et les nouveaux auteurs ne connaissent pas la série" aurait notamment confié une autre source. A ce sujet, de grosses critiques se seraient faites entendre au sujet de l'intrigue entourant Pavel, décrite comme "décousue et incohérente", tandis que les changements de comportement des personnages ne feraient sens pour personne, "Samia est à présent vouvoyée par tous les Mistraliens, alors même que ceux-ci l'ont tutoyée pendant quinze ans".

Enfin, comme si cela n'était pas suffisant, Public nous apprend également que Richard Guedj - le directeur historique des comédiens depuis 2004, aurait "claqué la porte" en mars dernier, tandis que les réalisateurs, "qui n'ont plus leur mot à dire sur les plans qu'ils tournent" seraient actuellement "très énervés".

Oui, si la vie est belle, ça ne semble pas être le cas au Mistral.