Plus Belle la Vie : Cécilia Hornus (Blanche Marci) donne des infos sur la fin de la série "on va finir en beauté"

C'est une terrible nouvelle pour tous les fans de Plus belle la vie. Si la rumeur circulait depuis quelques semaines, France Télévisions a officiellement annoncé la fin de sa série mythique le 5 mai 2022. Interrogée par Télé-Loisirs, Cécilia Hornus, qui joue Blanche Marci depuis 2004 et le tout premier épisode, avoue vivre cette décision "avec tristesse".

"Forcément, après 18 ans. D'autant que j'étais de la première séquence du premier épisode. Il y a aussi parmi les techniciens, le personnel de bureau, pas mal de gens qui sont là depuis le début. Alors, ça dépasse le cadre d'un projet classique d'intermittent. On se connaît tous. Le côté humain surtout me fait beaucoup de peine. Comme je ne vis pas à Marseille et que je ne vais pas y retourner toutes les semaines, il y a beaucoup de personnes que je risque de ne plus voir. Même si je me suis fait beaucoup d'amis aussi. C'est ce qui me fait de la peine. Ainsi que pour les fans qui sont très nombreux. Beaucoup, depuis que la rumeur circulait, me disait 'dites-moi que ce n'est pas vrai !' Malheureusement, ça l'est. Mais ce sont des décisions qu'on ne maîtrise pas" déplore-t-elle.

"On va finir en beauté. Ça va être magnifique"

Plusieurs acteurs n'ont pas caché leur déception suite à cette décision de la chaine. Une tristesse grandement partagée par les fans qui, pour certains, ont grandi avec la série. La comédienne, qui n'a jamais voulu quitter son rôle malgré les rumeurs, a tenu à les rassurer sur la fin de l'intrigue. "Promis : on va finir en beauté. Ça va être magnifique. Et les derniers mois auront une saveur particulière puisqu'on sait qu'après, ce sera fini. On va vraiment savourer chaque moment avec les équipes, mes camarades que j'adore. Je sais que je vais m'adapter. Je suis quelqu'un de très fort dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que Plus belle la vie sera toujours dans mon coeur. Et tous les gens qui ont participé à cette aventure seront dans mon coeur. On sait qu'on a vécu un truc exceptionnel qui n'arrivera plus jamais. Je ne pense pas que ce sera possible" déclare Cécilia Hornus.

Si on est bien évidemment attristé par la fin de la série, on a tout de même hâte de voir comment elle va se terminer.