Pierre Palmade victime d'un terrible accident de voiture : dans quel état de santé se trouve l'acteur ?

Pierre Palmade a été victime d'un terrible accident de la circulation le vendredi 10 février 2023. Alors qu'il circulait sur une route départementale de Seine-et-Marne, l'acteur de 54 ans s'est déporté sur la voie de gauche.

Quatre personnes en état d'urgence absolue, dont Pierre Palmade

Le choc a été inévitable et d'une extrême violence. Pierre Palmade a percuté un véhicule, conduit par une mère de famille. Celle-ci a été transportée dans un état d'urgence absolue à l'hôpital. Les deux autres passagers, son frère et un enfant de 6 ans, ont été également hospitalisés avec un pronostic vital engagé. Un troisième véhicule a été impliqué dans l'accident. Le conducteur, âgé de 80 ans, s'en est sorti avec moins de gravité.

Pierre Palmade a été transporté en état d'urgence absolue à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Ce samedi 11 février, BFMTV a apporté des nouvelles rassurantes sur son état de santé. La chaîne, qui a été secouée par un face à face très tendu entre Apolline de Malherbe et Sandrine Rousseau en début de semaine, a révélé que l'acteur était conscient et que son pronostic vital n'était plus engagé.

"Il a été placé en service de réanimation"

Dans un communiqué transmis à l'Agence France Presse, la famille de Pierre Palmade s'est voulue, à son tour, rassurante. Elle a confirmé que ses jours n'étaient plus en danger. "Pierre Palmade a été admis dans un état grave à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Il a été placé en service de réanimation. Ses jours ne sont plus en danger ce matin. Ses proches pensent aux personnes touchées pendant cet accident et attendent des nouvelles rassurantes", a-t-elle écrit.

Révélé par l'émission La Classe à la fin des années 80 sur France 3, Pierre Palmade a enchaîné les succès sur scène avec des artistes telles que Muriel Robin et Michèle Laroque. En janvier 2023, l'acteur s'est illustré dans La fine équipe, émission où il a évolué aux côtés d'une quarantaine d'artistes en première partie de soirée sur France 2. Le divertissement, diffusé le samedi 14 janvier, a été suivi par 1,89 million de téléspectateurs (11,1% du public) selon des chiffres de Médiamétrie relayés par PureMédias .