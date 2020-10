Peninsula et le top des films de zombies coréens à voir pour Halloween

Dans Peninsula, un virus a décimé la Corée du Nord et du Sud faisant surgir des centaines de milliers de zombies. Quatre ans plus tard, le pays est isolé du reste du monde. Mais un homme à la tête d'un commando de mercenaires va devoir y retourner afin de récupérer un fourgon rempli de millions de dollars. C'est un monde en ruines et apocalyptique qu'il va découvrir et va devoir affronter. D'autant plus que les survivants sont tout aussi dangereux (voire plus) que les zombies.

Si Dernier Train Pour Busan prenait un train comme principal décor, Peninsula élargie considérablement son champ d'action. On découvre une Corée en perdition à la croisée d'Akira, New York 1997 et de Mad Max, un monde en ruines abandonné aux hordes de zombies.

Peninsula est actuellement au cinéma. Mais voici 3 autres films de zombies coréens que l'on vous conseille vivement.

1 - Dernier Train Pour Busan