Pauline Bression (Plus belle la vie) : sa poitrine censurée sur Instagram, l'actrice en colère

Ne comptez pas sur Instagram pour mettre en avant l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et ce n'est pas Pauline Bression, l'interprète d'Emma dans Plus belle la vie, qui nous contredira. La comédienne vient de le dévoiler à travers un petit coup de gueule, le réseau social a tout simplement pris la décision de censurer l'une de ses photos. La raison ? Celle-ci, qui la mettait en scène dans l'eau, a été considérée comme trop sexy, la faute à une poitrine (presque) apparente.

Instagram en guerre contre les tétons

"Cette photo [voir ci-dessous, ndlr] postée hier a été supprimée sans même une notification, une alerte, rien. On voyait que je n'avais pas de haut de maillot de bain sans pour autant être une photo nue, loin de là. Avec mon amie qui l'a faite on la trouvait simplement jolie" a-t-elle déclaré, logiquement énervée.

Après tout, comme elle le rappelle très justement, il y a un réel effet de deux poids deux mesures sur le site, avec notamment des influenceurs masculins fitness jamais inquiétés par Instagram, "Est ce qu'un homme a déjà vu son post disparaître parce qu'on y devinait son téton ?" Une censure vécue comme une injustice, qu'elle a énormément de mal à digérer aujourd'hui, "A quel moment les règles de publication sur Instagram sont dictées par tant de machisme et d'hypocrisie ?! Tout ça me dégoûte ! (...) Honte à ce machisme puant !"

Un combat impossible

Malheureusement pour Pauline Bression, malgré un coup de gueule légitime, il y a peu de chance que celui-ci réveille le site. Entre les mouvements FreeTheNipple ou encore Tatoob, cela fait déjà quelques années que les femmes se battent pour la libération du sein sur Instagram.

Toutefois, les dirigeants l'ont régulièrement affirmé, la règle ne changera pas à cause... d'Apple. Dans le cas où des photos dénudées seraient postées sur Instagram, l'Apple Store classerait en effet l'application dans la catégorie "interdites aux moins de 17 ans". Or, Instagram - en concurrence féroce avec Snapchat et Tiktok, souhaite justement attirer un jeune public.