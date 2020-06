Pascal (Koh Lanta) accusé de racisme par Karima, il réplique

Alors que la dernière saison de Koh Lanta et la défaite de Claude font encore l'objet de frustrations chez certains, elles se sont fait quelque peu éclipser par une polémique concernant d'anciens candidats du jeu d'aventure. Dans un live Instagram, Karima Najjarine, candidate en Thaïlande 2016, accuse Pascal Salvani, avec qui elle a partagé l'aventure, de racisme : "Il n'a pas gagné ce clochard. Cette sous-m*rde, il n'a pas gagné. Si tu savais qui il était ce gars. C'est un manipulateur, un mec mauvais et c'est un gros raciste".

Accusé de racisme par Karima, Pascal Salvani réplique

Celui qui a également participé à l'édition All Stars de 2018 a aussitôt réagi : "Je ne sais pas par où commencer en fait. Je suis choqué de ce qui est tombé où je me fais insulter, traiter de raciste... C'est très très grave avec ce que l'on voit actuellement. Je remercie Karima d'avoir des propos aussi diffamatoires et surtout aussi faux. Bilan de cette histoire, c'est que cette aventure de survie, qui est une aventure humaine, rend fous les gens. Ça fait cinq ans que ça dure, je pensais en avoir enfin fini, et je vois qu'on me ramène encore là-dedans". Il ajoute : "Avec ce qu'il se passe actuellement dans le monde, comment une personne Karima peut dire des propos de la sorte et plus grave mentir me traitant de raciste. Les insultes et propos diffamatoires sont punis par la loi. Comment une mère de famille peut parler de la sorte oubliant que moi-même j'ai des enfants et une famille. Je pourrais parler des heures mais que dire de cette vidéo honteuse".

Sa famille a reçu des insultes et menaces

Ce n'est pas tout : celui qu'on a également pu voir dans Les Anges confie en story que sa famille a reçu des insultes et menaces suite à ces accusations. Néanmoins, il explique avoir réagi pour "que ça serve de leçon" et appelle au calme : "Je vous ai mis la vidéo mais attention, très important, je ne veux pas tomber dans son système à elle. Le but n'est pas de lui envoyer des messages, de l'insulter. Bien au contraire. Il n'y a qu'un seul but, c'est que ça s'arrête et que les gens pèsent leurs mots avant de dire tout et n'importe quoi. Que ça n'arrive plus et qu'on ne joue pas sur cette carte-là de racisme, de sous-entendus et de mentir, pour décrédibiliser quelqu'un et le faire passer pour ce qu'il n'est pas". Selon lui, Karima lui en veut toujours pour son élimination du jeu : "On va passer à autre chose. Et si on peut m'oublier par rapport à Koh-Lanta, c'est très bien. Je ne regrette pas cette aventure, elle était magnifique. Mais les règlements de comptes, il fallait les faire sur l'île, pas cinq ans après, ça fait un peu tard. Il y a prescription".