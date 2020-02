Pamela Anderson annonce sa rupture avec Jon Peters... après 12 jours de mariage 💔

Pamela Anderson a vécu un milieu d'année 2019 assez compliqué à cause de sa rupture avec Adil Rami, qui a surpris pas mal de monde. Au moins de juin, l'ex-candidate de Danse avec les stars 9 a accusé le footballeur de l'avoir trompée, d'avoir mené une double vie avec la mère de ses enfants Sidonie Biémont et d'avoir été violent avec elle. Le sportif a toujours démenti. Six mois après toute cette histoire, Pamela Anderson a retrouvé l'amour avec Jon Peters, qu'elle a déjà fréquenté il y a 30 ans.

Pamela Anderson annonce sa rupture avec Jon Peters

Les anciens amants ont fêté leurs retrouvailles avec... leur mariage ! Selon The Hollywood Reporter, l'ex-star d'Alerte à Malibu, mariée déjà quatre fois, et Jon Peters se sont dits oui dans le plus grand des secrets le 20 janvier 2020 : "Il y a des jolies filles partout. J'ai le choix, mais pendant 35 ans, je n'ai seulement voulu que Pamela. Elle me rend sauvage, d'une bonne façon. Elle m'inspire. Je la protège et la traite de la manière dont elle mérite d'être traitée", avait avoué le producteur de A Star is Born.

Si cette union était assez inattendue, la rupture entre Pamela Anderson et Jon Peters l'est tout autant. Eh oui, deux semaines seulement après leur mariage, ils ont décidé de se séparer : "J'ai été très émue par les réactions chaleureuses à mon mariage avec Jon. Nous sommes reconnaissants pour votre soutien au moment où nous décidons de nous éloigner pour réévaluer ce que nous attendons de la vie et l'un de l'autre. La vie est un voyage et l'amour un processus. Avec cette vérité universelle en tête, nous avons d'un accord mutuel décidé d'abandonner la formalisation de notre certificat de mariage (...) Nous vous remercions de respecter notre intimité", a confié l'actrice à The Hollywood Reporter.