Outlander saison 5 : quel âge sont censés avoir Jamie et Claire (selon les romans) ?

Avant d'être une série à succès, c'est d'abord dans une saga littéraire que Jamie et Claire ont fait craquer les fans. C'est en 1991 aux Etats-Unis et en 1995 chez nous que Diana Gabaldon a publié le premier roman de sa saga Le Chardon et le Tartan qui compte aujourd'hui 8 tomes et a inspiré la série Outlander. Le neuvième livre devrait sortir prochainement outre-Atlantique. Chaque saison de la série correspond à un roman et la saison 5 est donc l'adaptation de La Croix de feu. Dans la saison 3, les fans du show - et donc des livres - ont pu assister à un gros saut dans le temps : Claire et Jamie se retrouvaient après 20 ans de séparation.

Quel âge ont Jamie et Claire dans les livres ?

Alors, quel âge sont censés avoir les personnages incarnés par Sam Heughan et Caitriona Balfe dans la saison 5 de Outlander ? Grâce aux romans, on sait que Jamie est né le 1er mai 1721 et que Claire est née le 20 octobre 1918. Dans la saison 1, la jeune femme est transportée de 1946 (elle avait donc 28 ans) à 1743. Jamie a donc 22 ans lors de la saison 1. L'action du cinquième roman et par conséquent de la cinquième saison, se déroule sur deux ans : de fin 1770 à fin 1772. Jamie est donc désormais âgé de 49 ans au début de la saison alors que Claire a 55 ans !

La série ne reflète donc pas tout à fait l'âge des personnages du roman. Et pour cause, en vrai, Caitriona Balfe a 40 ans et Sam Heughan aura lui aussi 40 ans en avril. En comparaison, Sophie Skelton a 25 ans alors que son personnage, Brianna est censée avoir 22 ans. Richard Rankin, lui, est âgé de 37 ans alors que Roger est censé avoir 29 ans au moment du cinquième roman.