OMR : zoom sur le rappeur prometteur qui grimpe

OMR s'impose petit à petit dans le rap game français. Le jeune rappeur, fils de Babakam, le manager et producteur des célèbres youtubeurs Michou et Inoxtag, a commencé le rap dès son plus jeune âge. "Depuis que j'ai 5 ans, je vais au studio. Je voyais les artistes faire des allers-retours, je les regardais, j'imprégnais leur savoir-faire et un jour, je me suis dit 'pourquoi pas moi ?'" a-t-il expliqué dans une interview accordée à StreetPress.

Le fait que certains puissent penser qu'OMR est pistonné, le célèbre duo s'en fiche. "Les gens vont jacqueter... Ils vont dire 'tu as tout ça parce que ton père c'est Babakam'. Mais si je le laisse et qu'il perd son temps à faire n'importe quoi, ils vont dire 'c'est un bat*rd Babakam, il t'a même pas aidé'", donc quoi qu'il arrive les gens vont jacqueter", déclare Babakam à StreetPress. "Je trouve ça bien qu'on monte ensemble, qu'il me tire vers le haut" affirme, de son côté, OMR.

Une première mixtape au concept inédit en France