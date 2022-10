Nouveautés Netflix : surprise, Jeffrey Dahmer est déjà de retour avec une nouvelle série

Les nouveautés séries Netflix du 7 au 13 octobre 2022

The Midnight Club : Malades en phase terminale, des ados vivent ensemble dans un hospice perdu en pleine forêt. Ensemble, ils forment le "midnight club" et se retrouvent chaque nuit pour se raconter des histoires effrayantes. Ils ont aussi un pacte : le premier à mourir doit contacter les autres depuis l'au-delà.

Déjà dispo (découvrez notre avis sur The Midnight Club).

Glitch : Cette série coréenne de science-fiction suit une jeune femme qui fait équipe avec une passionnée d'aliens afin d'enquêter sur la disparition de son copain. Elle est loin de se douter qu'elle va se retrouver au sein d'un gros complot.

Déjà dispo.

Andropause : Un père de famille d'une cinquantaine d'années se lance dans une folle quête pour changer sa vie dans cette série culte.

Déjà dispo.

Detective Conan, collection 3 : La suite du célèbre anime est de retour pour une nouvelle salve d'épisodes.

Dispo lundi 10 octobre.

The Cage : Cette série venue du Koweït suit un conseiller matrimonial qui n'a qu'un but : éviter que ses clients ne divorcent.

Dispo mardi 11 octobre.

Belascoaran : Cette série policière est centrée sur Hector qui a décidé de tout plaquer pour devenir détective privé dans le Mexico des années 70.

Dispo mercredi 12 octobre.

Missing, The Other Side : Cette série coréenne fantastique suit un arnaqueur qui fait une surprenante découverte et se retrouve dans un village où les esprits de personnes décédées sont pris au piège... jusqu'à ce que leur mort soit élucidée.

Dispo mercredi 12 octobre.

The Playlist : Cette mini-série suédoise inspirée d'un livre suit un jeune entrepreneur qui rêve de révolutionner l'industrie de la musique.

Dispo jeudi 13 octobre.

The Watcher : Si You te fait flipper, ça va être pareil, voire pire, avec cette nouvelle série inspirée d'une histoire vraie. La vie parfaite d'un couple va se transformer en enfer quand, après avoir emménagé dans une nouvelle maison, il apprend qu'un stalker les observe à chaque instant.

Dispo jeudi 13 octobre.