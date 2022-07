Nouveautés Netflix : le retour du meilleur médecin de la télé et un film qui va tous nous faire chialer

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Que faut-il voir sur Netflix pour cette semaine du 29 juillet au 4 août 2022 ? Que les vacances se terminent ou commencent, il y a toujours des nouveautés pour se faire plaisir. Cette semaine, on retrouve une star de How I Met Your Mother dans une série, on peut découvrir un nouveau film dramatique qui va nous faire chialer ou encore retrouver le meilleur médecin de la télé. Voici les programmes que tu ne dois pas manquer.

Les nouveautés séries Netflix du 29 juillet au 4 août 2022 Uncoupled : Neil Patrick Harris - alias Barney dans How I Met Your Mother - est la star de cette comédie où il incarne Michael, un homme fraîchement largué par son mec après 17 ans de couple et qui va devoir replonger dans le célibat à 40 ans passés.

Déjà dispo.

Fanatico : la fan-attitude est au level max dans cette mini-série espagnole. On y suit un fan qui va adopter l'identité de son idole lorsque cette dernière meurt lors d'un concert.

Déjà dispo. Good Doctor saison 4 : Shaun Murphy, alias le médecin qui diagnostique absolument tout, joué par Freddie Highmore, est de retour sur Netflix avec sa saison 4. Parfait si tu as loupé la diffusion sur TF1 ou bien si tu veux te préparer avant l'arrivée prochaine de la saison 5 en France.

Dispo mardi 2 août. Endless Night : cette série belge avec Ayumi Roux (Maya dans Skam France) suit une ado lassée par sa vie qui, pour pimenter son quotidien, consomme une drogue qui permet de faire des rêves éveillés.

Dispo mercredi 3 août. >> Netflix : les deux films préférés de Michael Jackson quittent la plateforme d'ici très peu de temps << Gambling School - Twin : prequel de l'anime Gambling School (basé sur le manga du même nom) où l'on suit Mary Saotome qui va se lancer dans les jeux d'argent pour gravir les échelons de la société.

Dispo jeudi 4 août. Les nouveautés films Netflix du 29 juillet au 4 août 2022 Nos coeurs meurtris : dans ce film dramatique, deux jeunes que tout semble séparer décident d'organiser un mariage blanc. Mais leur union va être au coeur d'une tragédie. On va lâcher nos meilleures larmes !

Déjà dispo. La faute au karma ? : comédie mexicaine qui suit Sara, une vraie loseuse de la vie, qui décide de tout remettre en question quand sa petite soeur se fiance avec son ex.

Dispo mercredi 3 août Buba : par les créateurs de How to Sell Drugs Online (Fast), ce film allemand suit un escroc qui rejoint un groupe de mafieux avec son frère un brin manipulateur.

Dispo mercredi 3 août Wedding Season : face à la pression de leurs parents pour trouver l'amour, Asha et Ravi font semblant d'être en couple. Mais ils n'avaient pas prévu de tomber vraiment sous le charme l'un de l'autre.

Dispo jeudi 4 août.