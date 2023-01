Nouveautés Netflix : le film le plus malaisant de ces dernières années débarque, oserez-vous le regarder ?

Cunk on Earth

Philomena Cunk, journaliste fictive, interviewe plusieurs experts sur la civilisation humaine et aborde de nombreux domaines dont la science, la religion ou encore l'histoire. Ses questions à la fois bêtes et amusantes ainsi que sa personnalité si particulière vous feront craquer.

Date de sortie : mardi 31 janvier

Gunther, le chien qui valait des millions

Ce berger allemand nommé Gunther est à la tête d'une immense fortune. Si cela a de quoi surprendre, Maurizio Mian, lui, vit une vie luxueuse aux dérives sectaires et utilise son chien pour investir dans divers domaines.

Date de sortie : mercredi 1er février

Freeridge

Le spin-off de la série On my block suit plusieurs amis qui font tout pour vaincre une malédiction qu'ils ont provoquée. Suspense garanti !

Date de sortie : jeudi 2 février 2023

Kings of Jo'Burg, saison 2

Cette nouvelle saison verra la famille s'adapter à un nouveau roi ainsi qu'à de nouveaux ennemis dans la Cité de l'Or suite à la perte du roi de Johannesburg, Simon Masire.

Date de sortie : vendredi 27 janvier

Les nouveautés films Netflix du 27 janvier au 2 février 2023

You People

Deux jeunes mariés venant de milieux différents provoquent un choc des familles lorsque ces dernières se rencontrent et sont confrontées à l'image moderne de l'amour. Une comédie menée entre autres par Eddie Murphy et Jonah Hill.

Date de sortie : vendredi 27 janvier

Pamela, A Love Story

Pamela Anderson se livre à coeur ouvert dans ce film documentaire qui la met à l'honneur. De ses débuts discrets à sa notoriété soudaine en passant par sa célèbre sextape avec Tommy Lee, la sulfureuse blonde n'épargne aucun sujet.

Date de sortie : mardi 31 janvier

Sex Friends

Emma et Adam sont deux amis qui se sont engagés dans une relation exclusivement sexuelle. Ils vont cependant vite s'apercevoir qu'ils en veulent plus.

Date de sortie : mercredi 1er février

A Star is Born

Cette romance musicale portée par Lady Gaga et Bradley Cooper raconte l'histoire d'une jeune chanteuse qui tombe très amoureuse d'une star de country. Alors qu'elle devient une artiste adulée, son mentor, lui, vit de plus en plus mal son déclin..

Date de sortie : mercredi 1er février