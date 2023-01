Nouveautés Netflix : cette nouvelle télé-réalité sud-coréenne va vous faire transpirer à coup sûr

Contra las Cuerdas

Fraîchement libérée de prison pour un crime qu'elle n'a pas commis, Ángela cherche à regagner le respect de sa fille, fan de lucha libre, en incarnant sur le ring une mystérieuse catcheuse. Une série comique qui met les femmes à l'honneur.

Date de sortie : mercredi 25 janvier

Devotion

Ce film du célèbre réalisateur américain J.D. Dillard raconte l'histoire vraie d'un aviateur noir de la marine américaine et son ailier qui se soutiennent à la vie à la mort dans cette épopée sur la guerre de Corée. A l'affiche, on retrouvera Glen Powell, Jonathan Majors et Christina Jackson.

Date de sortie : vendredi 20 janvier

En place

Par le plus grand des hasards, un éducateur de banlieue parisienne devient candidat à l'élection présidentielle. Reste à savoir si la France est oui ou non prête à élire son premier président noir. Un film avec Marina Foïs, Jean-Pascal Zadi et Benoît Poelvoorde à consommer sans modération.

Date de sortie : vendredi 20 janvier