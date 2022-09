Nous avons juste besoin d'un petit changement pour rendre la Terre plus habitable : problème, il dépend de Jupiter

Bien que 500 ans se soient écoulés depuis que Nicolas Copernic a bouleversé les croyances sur la mécanique céleste ; bien que plus de 150 ans se soient écoulés depuis que Darwin nous a mis à notre place (évolutivement parlant) et environ 100 ans depuis qu'Einstein nous a expliqué que même la matière et le temps n'étaient pas ce que nous pensions qu'ils étaient et bien qu'il y a 90 ans Lemaître ait entrevu l'idée du Big Bang au fond d'une équation astronomique, presque rien n'a changé. Oui, nous en savons beaucoup sur l'univers, mais nous continuons à croire que nous en sommes au centre. Cela, même si cela n'en a pas l'air, a des implications pour la science et la technologie actuelle.

Par exemple, pendant des décennies, nous avons pensé que la Terre était le meilleur endroit pour vivre. Nous pensions que nous étions un miracle, que si un seul facteur sur les milliards qui soutiennent la vie sur notre planète venait à changer, tout s'effondrerait comme un château de cartes. Cependant, aujourd'hui, un groupe de chercheurs de l'Université de California Riverside a découvert que ce n'est pas le cas. Un "petit changement" suffirait pour que la vie sur la Terre soit bien meilleure.

Comment Jupiter peut avoir une incidence sur la Terre

Comme vous pouvez le voir, nous avons utilisé des guillemets pour parler de ce "petit changement". Et la raison en est que - bien qu'à l'échelle cosmologique, il s'agisse d'un changement presque insignifiant - nous parlons de Jupiter changeant son orbite.

Pour bien comprendre comment les interactions des planètes fonctionnent dans le contexte du système solaire, Pam Vervoort et son équipe ont développé des modèles très détaillés, afin de pouvoir modifier de petits détails et en observer les conséquences. Et ce qui s'est passé, contrairement à ce que tout le monde pensait, c'est que si la géante gazeuse modifiait un peu son orbite et poussait la nôtre, cela n'aggraverait pas l'habitabilité de la Terre : elle s'améliorerait.

Autrement dit, si l'orbite de la Terre était un peu plus excentrée par l'afflux de Jupiter, de nombreuses parties de la surface de la planète qui sont maintenant en dessous de zéro se réchaufferaient, augmenteraient en température et deviendraient habitables. La Sibérie pourrait donc devenir Les Caraïbes (ou quelque chose dans ce sens).

Et à quoi ça sert tout ça ?

C'est peut-être la question la plus intéressante: pourquoi y a-t-il des gens qui se consacrent à voir ce qui se passerait si l'orbite d'une énorme planète changeait un peu ? Que font les gens de l'Université de Californie pour trouver des moyens de réchauffer la surface de la Terre ? La réponse est : "Pour rien ou presque". Les scientifiques de Riverside essaient simplement d'améliorer notre compréhension et, plus important encore, essaient de comprendre l'influence que l'ensemble du système planétaire a sur la capacité d'une planète à soutenir une biologie intéressante. En d'autres termes, cette étude ne va pas résoudre nos vies, mais elle peut nous aider à en trouver.

